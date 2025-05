La Juventus su Gutierrez del Girona: la situazione e la 'decisione' del Real Madrid

AFP via Getty Images



Juventus interessata a Gutierrez? La situazione

In casanonostante ci sia un campionato che sta per concludersi in cui i bianconeri si giocano tutto, il pensiero va anche al mercato. Perché a prescindere dalla qualificazione inla rosa dovrà essere ancora una volta profondamente rivista e la dirigenza sarà chiamata ad intervenire un po' in tutti i reparti.Tra poche settimane ci sarà la breve finestra di mercato (dal 1 al 10 giugno), aggiunta proprio per il Mondiale per Club. Poi dal primo luglio inizierà la classica sessione estiva ma il mercato di fatto come ogni anno inizia prima perché è ora che vengono messe su le strategie. E la Juventus non può farsi trovare impreparata. Oltre a portare avanti i contatti per Victor Osimhen , che rappresenterebbe il grande colpo per l'attacco,

Dalla Spagna è rimbalzata la voce su Gutierrez e la Juventus con AS che ha parlato anche di qualcosa di più di un interesse. Il giocatore spagnolo è effettivamentePur essendo ancora giovane (23 anni), ha già esperienza visto che è reduce da più campionati fatti da titolare in Liga.ma di un investimento già per il presente su cui puntare. In stagione, sia Thiago Motta che Igor Tudor hanno dovuto adattare più giocatori sulla fascia sinistra. L'unico di ruolo in rosa presente infatti è AndreaA prescindere dal futuro dell'italiano, su cui c'è sempre la lente d'ingrandimento di Manchester City e non solo, comunque la dirigenza dovrà intervenire in quella posizione di campo e Gutierrez è un nome da tenere in mente.Per il terzino spagnolo c'è da considerare la particolare situazione contrattualeGutierrez infatti è cresciuto nelle giovanili del Real e come spesso capita i blancos si sono riservati la possibilità di acquistarlo poi ad una determinata cifra. Scenario che comunque non sembra concreto visto che il Real non avrebbe intenzione di esercitare questa opzione.