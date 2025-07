Juventus, Gutierrez è ancora un obiettivo?

Getty Images

Il calciomercato della Juventus guarda con attenzione a Miguel Gutiérrez, talentuoso terzino sinistro del Girona. Come riportato da Tuttosport, il classe 2001 è considerato un profilo ideale per rinforzare la fascia mancina, grazie alla sua continuità di rendimento e alle spiccate doti tecniche mostrate in Liga.Gutiérrez si è distinto per la sua capacità di spingere lungo la corsia sinistra, offrendo qualità sia in fase offensiva che difensiva. La sua abilità nel dialogare con i compagni e nel dettare il gioco dalla fascia lo rende perfettamente compatibile con le esigenze tattiche di Igor Tudor, alla ricerca di esterni dinamici e duttili per il suo sistema.

La Juventus, pur non avendo ancora presentato un’offerta ufficiale, sta monitorando attentamente la situazione. Sul giocatore c’è anche l’interesse di Milan e Napoli, ma i bianconeri potrebbero affondare il colpo per affiancarlo ad Andrea Cambiaso nella prossima stagione.Il Girona, consapevole del valore del suo talento, non farà sconti. La trattativa si preannuncia complessa, ma se la Juve vorrà davvero Miguel Gutiérrez, dovrà muoversi con decisione nelle prossime settimane per superare la concorrenza e portarlo a Torino.