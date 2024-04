Gudmundsson Juve, dove può giocare

Gudmundsson Juve, i numeri della stagione

I numeri (campionato e Coppa Italia)

Presenze: 32

Minuti: 2801’

Gol: 15

Assist: 4

Un gol ogni: 187 minuti

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

L’interesse dellaper concretizzatosi in un sondaggio in vista della finestra estiva di mercato , sembra l’ennesimo pezzo di un puzzle che, se non ancora completo, quantomeno inizia a rivelare la sua forma. E quello che ne viene fuori è molto diverso dall’immagine dellaattuale.Tanto per cominciare, la direzione sembra sempre più distante dalattuale, per prediligere un modulo che avrà degli esterni offensivi e, più in generale, darà un maggior peso all’attacco. D’altronde, uno dei punti deboli che questa Juve ha palesato è la difficoltà a rendersi pericolosa in avanti con continuità nel corso del match. E qui entra in gioco un profilo come quello di AlbertAlbert Gudmundsson può giocare da seconda punta, partendo qualche metro dietro il numero nove; oppure partire largo come ala offensiva, per poi accentrarsi e ricercare la parte centrale del campo. In generale: fantasia, facilità di dribbling e conclusione sono le caratteristiche che hanno fatto accendere su di lui i riflettori. I numeri della stagione di Albert Gudmundsson dimostrano il livello di maturità raggiunto dal calciatore islandese. Ad oggi, l’attaccante del Genoa è al terzo posto della classifica marcatori di Serie A con 13 gol; dietro Lautaro Martinez e Vlahovic, a pari merito con Giroud e Osimhen.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!