Juventus, Gudmundsson "incubo" e obiettivo di mercato

La concorrenza per Gudmundsson

Domenica scorsa è toccato a farsi ammirare da chi lo vorrebbe in squadra il prossimo anno. E la stessa cosa proverà a farla Albert Gudmundsson che affronterà la Juventus all'Alliianz Stadium. Il fantasista del Genoa è un obiettivo di mercato dei bianconeri eGudmundsson sa già come si ferma la Juventus e soprattutto come si segna alla squadra di Massimiliano Allegri. Il primo gol in Seria A arrivò proprio contro i bianconeri (maggio 2022) mentre all'andata la rete dell'islandese ha fermato la corsa della Juve (1-1). Solo Mauro Icardi, tra il 2013 e il 2015 con Sampdoria e Inter, è riuscito a fare tre gol alla Juventus nelle prime tre partite disputatee qualcosa di simile si sta ripetendo con Gudmundsson, scrive la Stampa.La Fiorentina ha provato ad ingaggiarlo a gennaio, offrendo inutilmente 15 milioni di euro, mentre oraiscritte in questa potenziale asta di mercato e non si contano gli osservatori della Premier. Gudmundsson è arrivato al Genoa nel gennaio 2022 dopo un investimento di poco superiore al milione di euro (era in scadenza di contratto con gli olandesi dell’Az Alkmaar) e ora il suo valore è di trenta volte superioreRicevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.