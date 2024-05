Juventus-Gudmundsson: la situazione

Tra gli obiettivi di mercato in casa Juventus si pensa anche a Albert Gudmundsson. Per il fantasista, il Genoa chiede intorno ai 35 milioni, ma la parte cash può essere in parte controbilanciata con delle contropartite tecniche.Al Genoa piacciono Fabio Miretti, che avrebbe già voluto prendere in prestito l'estate scorsa, Enzo Barrenechea, di rientro dal Frosinone, e il terzino Tommaso Barbieri, che gioca in prestito al Pisa in B. Sul giocatore ci sono anche altri grandi club come Tottenham, Inter e Bayern Monaco. L'ostacolo maggiore però potrebbe essere rappresentato dal Napoli di Giovanni Manna. Lo riferisce Tuttosport.