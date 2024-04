La Juventus ha tra gli obiettivi di mercato per aggiungere qualità in fase offensiva Albert Gudmundsson del Genoa. Il fantasista ha trascinato la squadra di Alberto Gilardino in stagione ed è tra i nomi più caldi in vista del mercato estivo. In Italia, oltre ai bianconeri, c'è l'Inter interessata mentre occhio alla Premier League perché il giocatore sogna un trasferimento in Inghilerra. La valutazione del Genoa è di circa 35-40 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport. Da inizio marzo l’11 rossoblù ha messo a referto tanti gol quante partite giocate: ben otto in altrettanti incontri, tra nazionale, con la tripletta ad Israele e la marcatura contro l’Ucraina, oltre alle quattro reti successive siglate col Genoa contro Monza, Frosinone, Verona e Fiorentina.