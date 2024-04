. Più gol che partite giocate nell’ultimo mese e mezzo tra Nazionale islandese e Genoa, così il 26enne di Reykjavik si è imposto, ancora una volta. Dallo scorso 9 marzo a oggi solamente contro la Juventus, il 17 marzo, Gud non è riuscito a esultare, rimediando però ampiamente contro Israele (tre volte) e Ucraina con l’Islanda; Frosinone, Verona e Fiorentina, con il Genoa. I suoi numeri, ora, sono da top nel ruolo e soprattutto da giocatore capace di battere record su record. Per lui è la miglior stagione di sempre, almeno dal punto di vista realizzativo: 19 centri stagionali, 15 con il club e 4 con la nazionale. E non solo. Negli ultimi 30 anni soltanto due stranieri del Genoa sono riusciti a segnare di più in una singola stagione: Diego Milito nel 2008-09 e Rodrigo Palacio tre anni più tardi. Lo stesso Milito era stato anche l’ultimo giocatore del Grifone ad andare in doppia cifra per due anni di seguito. Circostanza, ovviamente, replicata da Gud tra questa e la passata stagione, quando mise a referto 11 gol. E, sottolinea calciomercato.com,