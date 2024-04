Non è un mistero che la Juventus segua con attenzione Albert Gudmundsson, gioiello del Genoa che si è messo in mostra quest'anno con gol e grandi giocate. Sul talento ci sono anche Inter e Tottenham. Ma che cifre sono necessarie per portarlo via da Genoa? Il club rossoblù valuta il giocatore circa 35 milioni di euro. Gudmundsson in inverno ha rinnovato con il Genoa fino al 2027 e guadagna 1,2 milioni. A Torino potrebbe spuntare un accordo più lungo (contratto quadriennale) con uno stipendio da 2,4 milioni di base fissa che coi bonus potrebbe facilmente lievitare almeno a 3. Lo riporta Tuttosport.