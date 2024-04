Juve su Gudmundsson: le ultime

Ciò che di lui piace molto è la duttilità tecnico-tattica. Albertè un'idea concreta per la, che potrebbe garantirgli un contratto quadriennale con uno stipendio da 2,4 milioni di base fissa (che con i bonus potrebbe facilmente lievitare almeno fino a 3): per lui si tratterebbe quindi di un passo avanti di carriera dal punto di vista sia tecnico che economico. L'islandese può giocare come seconda punta ma anche da esterno offensivo, rendendosi utile per il 3-5-2 così come per il 4-3-3.Come scrive Tuttosport, il club bianconero è sulle sue tracce ormai da diversi mesi. Già avviati i contatti con i suoi agenti Gabriele e Valerio, coloro che a gennaio hanno contribuito all'ingaggio di Tiago Djalò dal Lille. Proprio il portoghese è, insieme a Enzo, uno dei giocatori nel mirino del, club con il quale sembrano dunque esserci i margini per aprire una trattativa e provare a imbastire una maxi operazione. Se ne parlerà sicuramente a breve.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!