Una Juventus a due facce in questa stagione. Solida e combattiva nella prima parte di stagione, poi debole e mentalmente sciolta nella seconda fase della stagione, quella cruciale. Alla fine i bianconeri hanno raggiunto gli obbiettivi stagionali, ma non è bastato per la conferma di Allegri, appesantita dagli eventi della finale di Coppa Italia. Giovanni Guardalà, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a riguardo.GUARDALA' - "È vero che la Juve ha raggiunto il posto Champions e Coppa Italia. Ma senza il rendimento delle squadre italiane, il ranking e il quinto posto oggi avremmo il Bologna e la Juve a pari punti e l’Atalanta potenzialmente a un punto. Il rendimento nel girone di ritorno è stato disastroso. La certezza del ranking si è avuta da poco, da 15 partite la Juve fa poco, non è crollata da quando ha saputo del quinto posto. Coppa Italia? La singola partita non fa testo, non può cancellare 4 mesi disastrosi".