Milinkovic Savic si è proclamato campione con l'Al-Hilal, che grazie al successo contro l' Al-Hazem e vince il campionato dell'Arabia Saudita a tre giornate dalla fine. Niente da fare quindi per l'Al Nassr di Ronaldo e Brozovic. L'ex centrocampista della Lazio è stato protagonista nel match decisivo segnando il gol del 4-1 e regalando l'assist del 3-1. Per Milinkovic è l'undicesimo gol in campionato. Un messaggio chiaro alla Juventus e in generale a chi già in passato lo aveva provato ad ingaggiare; il serbo è ancora in grande forma e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita.