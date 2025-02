Juventus, guarda il Psv: come è andata la partita degli olandesi

AFP via Getty Images

Ilevita la sconfitta in extremis, ma il 2-2 contro l'Utrecht lascia comunque l'amaro in bocca. La squadra di Peter, prossimo avversario dellain Champions League, sta attraversando un periodo difficile, collezionando il terzo pareggio consecutivo in Eredivisie. Un risultato che complica ulteriormente la corsa al titolo, con l'Ajax che, avendo due partite in meno, potrebbe allungare a +5 in classifica.Nonostante il pareggio acciuffato nel recupero, il PSV mostra segnali di fragilità che potrebbero pesare nella sfida europea contro i bianconeri. La squadra fatica a mantenere alta l'intensità per tutti i 90 minuti e soffre le ripartenze avversarie, aspetti su cui Bosz dovrà lavorare nelle prossime settimane.