Ederson, i polmoni al servizio della squadra

Nome ambito sul mercato

Nel trionfo di Dublino da parte dell'Atalanta c'è sicuramente il timbro di, che con la sua tripletta ha scatenato la gioia dei tifosi bergamaschi presenti sugli spalti e nelle piazze di Bergamo. Non c'è stato solo il nigeriano però. Nella coralità di una prestazione che ha rasentato la perfezione, è spiccata anche la prestazione diUn motorino in mezzo al campo che non si fermava mai. Un motore che funzionava ininterrottamente, un continui risalire il campo per poi arretrare. Padrone assoluto del centrocampo, come testimoniano alcune statistiche. Sei i contrasti vinti in tutta la sfida, a cui si aggiungo anche due palloni intercettati e il 100% dei duelli aerei vinti. Non solo la quantità, ma anche la qualità. Il brasiliano ha messo a referto il 100% dei dribbling. Una prestazione totale.La stagione di, lungi dalla sfida contro i tedeschi, è stata ottima. Continuità di rendimento e gol che hanno di fatto consacrato il giocatore, che arrivò all'. Valutazione top ora, parliamo tra i 50 e 60 milioni di euro e con un interesse, secondo Calciomercato.com, del. Anche lasegue il giocatore, ma la richiesta esosa dell'Atalanta non è da sottovalutare in sede di mercato.