Juventus, guarda Adzic: goal del talento bianconero con il Montenegro U19 VIDEO

Adzic segna con la Nazionale

Tra i giocatori impegnati in Nazionale in questa pausa c'è anche Vasilije Adzic: il talento classe 2006 infatti ha giocato la prima delle due partite in programma con il Montenegro Under 19. Per Adzic la possibilità di esprimersi con la maglia della nazionale dopo che nelle ultime settimane è sceso dalla prima squadra alla Juventus Next Gen, trovando finalmente un po' ci continuità in campo.Il Montenegro era impegnato nella gara valida per la qualificazione ai prossimi europei Under 19 contro la Slovacchia. Partita finita 1-1 con Adzic protagonista. Il talento bianconero infatti ha segnato la rete che ha sbloccato il match al minuto 19. Goal che non è servito per i tre punti ma che comunque ha confermato il momento positivo del ragazzo, che pochi giorni fa aveva trasformato il rigore con la Next Gen che ha portato alla vittoria nel finale.

Vasilije Adžić za 1:0. Ukrao loptu, sjajna akcija naših momaka u tri poteza i gol za vođstvo protiv Slovačke!



Adžić - Tadić - Camaj je preskočio loptu, a igrač #Juventus postigao lagan gol! pic.twitter.com/gOvJMipRxV — CGsport.me (@cgsportme) March 19, 2025

Adzic ha sbloccato la partita dopo una bella azione del Montenegro, che ha portato il giocatore della Juventus a trovarsi in buona posizione per segnare. Adzic ha controllato il pallone e riuscendo a farsi spazio dall'avversario ha poi concluso in porta. Un goal che dà fiducia al giocatore in vista del finale di stagione con i bianconeri.