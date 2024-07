Oggi, in un'amichevole contro il C-Osaka, ilha visto brillare Karim, il grande obiettivo della Juventus. Il giovane talento tedesco ha segnato una doppietta nel primo tempo, prima di essere sostituito nella ripresa. I tifosi del BVB, entusiasti della sua prestazione, hanno inondato i social media di richieste per non cedere il giocatore. Adeyemi ha confermato il suo valore, rafforzando l'idea che il Dortmund potrebbe volerlo trattenere nonostante l'interesse della Juventus.