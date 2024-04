Juventus, i nomi per il mercato

Il primo tassello del nuovo tridente dovrebbe essere, per cui la fumata bianca è sempre più vicina . Ma il brasiliano non sarà l'unico colpo di mercato di unache, in vista di una stagione molto più impegnativa di quella attuale, dovrà rinforzarsi parecchio, con almenoper tornare ad essere competitiva in ogni reparto. E mentre si attendono novità sul rinnovo di Federico, come scrive La Gazzetta dello Sport il primo pensiero è quello di ingaggiare almeno un altro esterno d'attacco per ripristinare le ali con une costruire una valida alternativa al 3-5-2. Sotto osservazione, quindi, Masone Mattia, ma anche Edondel Lille: non arriveranno tutti e tre ma magari uno o due sì, in base anche alle cessioni.Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il primo grande obiettivo è Teun, con Mikel Merino e Lewis Ferguson come prime alternative. E in difesa? Lì, in attesa di capire cosa succederà con Gleison Bremer, il preferito è Riccardodel Bologna, che Thiago Motta ha trasformato da terzino in centrale. Non un dettaglio, visto che Alex Sandro saluterà a zero.