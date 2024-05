Greenwood, un profilo che piace tanto



Concorrenza folta per il giocatore

Masonè un nome che sta circolando molto all'interno della. L'ala inglese è in forza alin Liga, ma il cartellino è ancora di proprietà del, club in cui il giocatore è cresciuto e con cui si è di fatto mostrato agli occhi del mondo del pallone.La concorrenza però è consistente.. Ala d'attacco dal piede sinistro educato, ma con una buona padronanza del piede debole, è un profilo che piace molto. La sua duttilità tattica tornerebbe utile per diversi motivi, sia tecnici che tattici visto che può essere impiegato sia sulla destra che sulla sinistra e all'occorrenza anche come riferimento centrale.. In più va considerato anche il contratto in scadenza, che potrebbe agevolare una trattativa.Un profilo che fa gola non solo alla Juventus, ma anche a molte altre squadre. Prima di tutto il giocatore tornerà al Manchester United, non per restarci però . Il club lo vuole cedere e punta ad incassare almeno 30 milioni, ma come sopracitato la scadenza potrebbe agevolare una cessione con un prezzo ridotto. La concorrenza però c'è. Qualche giorno fa il presidente del Getafe aveva parlato di un possibile interesse del Barcellona . In più anche l' Atletico Madrid sembra aver mostrato interesse per il giocatore, stando a quanto riportato Elgoldigital.com. Si prospetta dunque una vera e propria partita per il fantasista inglese.