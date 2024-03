Juve, come giocherebbe Greenwood?

Il suo profilo intriga parecchio, per almeno tre aspetti: l'indubbio talento, l'età (22 anni) e la situazione contrattuale (un accordo in scadenza nel 2025 con il Manchester United, che non sembra dell'idea di rinnovarlo). Mason può diventare un obiettivo davvero concreto per lain vista della prossima stagione, quando serviranno diversi rinforzi per poter competere su più fronti. Ma come potrebbe giocare in bianconero il classe 2001, attualmente al Getafe in prestito?Stando a La Gazzetta dello Sport, il giovane inglese può essere impiegato da ala/attaccante esterno sia a destra che a sinistra, ma anche come seconda punta, un po' come Federicoin questa stagione. Ma se alla Continassa hanno drizzato le antenne è perchè si vorrebbero creare le occasioni per avere un'alternativa all'attuale 3-5-2, realizzabile soltanto aggiungendo qualche esterno da 4-3-3 o 3-4-3, abile nell'uno contro uno e dotato di strappi. Greenwood, inoltre, non sostituirebbe nè l'azzurro nè: per il primo, infatti, si sta valutando con sempre maggiore attenzione l'ipotesi di un "prolungamento ponte" di almeno un anno, fino al 2026, mentre per il brasiliano in scadenza con la Lazio si conta di arrivare alla fumata bianca non appena il ritorno della Juve in Champions League sarà ufficiale.