Plusvalenze Juve, le parole di Gravina

Nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione Cultura della Camera su Dl sport, scuola e ricerca,La Juventus è stata condannata per una fattispecie e ha patteggiato per un'altra, come previsto anche dalla giustizia ordinaria. Il patteggiamento è previsto anche nel codice di giustizia sportiva"."Per la prima fattispecie, la Juve è stata condannata a 15 punti di penalizzazione, poi il Collegio (di garanzia, ndr) ha richiesto una rivisitazione. Per la seconda ha chiesto un patteggiamento. È un fatto normale", riporta SportMediaset. Gravina poi parla delle differenze con la giustizia ordinaria: "Che la giustizia (sportiva) abbia avuto un effetto più incisivo di quella ordinaria lo dimostra il fatto che ci sono indagini ancora in via di esplicazione da parte della magistratura ordinaria, mentre la giustizia sportiva ha già esaurito il suo percorso.