Goretzka-Juventus, cos'è emerso

Il mercato estivo della Juventus potrebbe essere caratterizzato da un clamoroso colpo a centrocampo, con l'occhio puntato su Leon Goretzka . Il tecnico della Vecchia Signora,, ha espresso il suo desiderio di rinforzare il reparto mediano con un giocatore in grado di combinare qualità e quantità, e sembra che il profilo del centrocampista del Bayern Monaco soddisfi appieno questa richiesta.Goretzka, il cui contratto con il Bayern scadrà nel 2026, è stato oggetto di interesse da parte di diverse squadre di alto livello europeo. TuttaviaCome raccolto anche dal Corriere dello Sport,, attratto dalle sue capacità di gestione del gioco e dalla sua imponenza fisica, che aggiungerebbe solidità a un centrocampo che potrebbe risultare leggermente carente sotto questo aspetto.La trattativa, tuttavia, dipenderà anche dai progetti futuri di Goretzka., con il nuovo allenatore che prenderà il posto di Thomas Tuchel , già annunciato per la fine di questa stagione. Sarà fondamentale capire se il giocatore tedesco rientra nei piani del nuovo tecnico o se potrebbe essere disposto a intraprendere una nuova avventura altrove.La sua esperienza e le sue qualità tecniche potrebbero fare la differenza nel perseguire gli obiettivi stagionali del club bianconero. Resta ora da vedere se i desideri di Allegri si trasformeranno in una realtà concreta nel mercato estivo.