Il progetto Juventus Goals, l'esempio della sostenibilità bianconera. Ecco il manifesto apparso sul sito ufficiale:



"Il goal rappresenta da sempre il punto da cui ripartire per porsi nuove sfide, per evolvere e migliorare, mai il fine ultimo. In questi anni attraverso il calcio e le sue progettualità, Juventus ha voluto comunicare un sistema valoriale capace di arrivare a tutti i suoi stakeholder con la possibilità di distinguersi su scala mondiale. Il Goal quindi è il risultato del lavoro di squadra, passaggio fondamentale per raggiungere qualcosa di più grande. In campo e non solo. Lo spirito di Juventus è guardare avanti, vivere avanti. Il mondo oggi ci chiede di metterci in gioco su un nuovo territorio, quello della capacità di avere impatto non solo sul campo dove abbiamo costruito la nostra Storia, ma anche nei contesti che ci circondano, facendo leva sui valori dello sport per contribuire concretamente ed evolvere la Società e le nuove generazioni. Juventus vuole ricoprire questo ruolo in prima persona. Così da migliorare non solo sé stessa ma anche la propria comunità a livello globale. Attraverso Juventus Goals vogliamo includere tutti coloro che risiedono nella tra il bianco e il nero. Crediamo che come football company possiamo generare un forte impatto soprattutto nella sfera sociale. Juventus Goals, attraverso il calcio, vuole trasmettere e condividere valori del rispetto, della condivisione e dell’inclusione delle diversità.



IL NOSTRO OBIETTIVO - Attraverso Juventus Goals, il Club si impegna a sostenere la diffusione di attività su tre pilastri che rappresentano le aree di maggior impatto sociale per una football company:



IL GIOCO, L’EDUCAZIONE E L’INCLUSIONE DELLE DIVERSITÀ".