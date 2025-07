Juventus, il vecchio problema non è ancora risolto e l'allarme suona: ennesimo goal incassato di testa

AFP via Getty Images

L'avventura dellaal Mondiale per Club si è chiusa agli ottavi di finale. I bianconeri, infatti, sono stati sconfitti di misura dal Real Madrid di Xabi Alonso. Dopo una buona prima frazione di gioco, con la squadra di Tudor a tratti più pericolosa e meglio ordinata in campo, il Real Madrid ha avuto il merito di uscire alla distanza e dopo l'intervallo, i valori assoluto dei Blancos sono emersi in maniera davvero importante.La partita, però, l'ha decisa il blitz aereo di Gonzalo Garcia che, all'imbocco della mezz'ora finale, ha trafitto Di Gregorio - il migliore della Juventus per distacco - con un colpo di testa implacabile e imparabile che ha spostato in maniera irreversibile l'inerzia della qualificazione.

Ennesimo goal incassato di testa

Per la Juve, sul palcoscenico dell'Hard Rock Stadium di Miami, va a referto una prestazione onorevole, nella quale si è vista una reazione concreta e convincente dopo la debacle contro il Manchester City, ma per avere la meglio di questo Real targato Xabi Alonso non è stato sufficiente.Passando all'analisi di ciò che non ha funzionato, emerge ancora una volta un problema diventato ormai atavico in casa bianconera: i tanti, troppi goal incassati di testa. E' successo anche a Miami e contro il Real Madrid certi errori si pagano a carissimo prezzo.Il blitz vincente di Gonzalo Garcia, su cross di Alexander-Arnold, ha messo a nudo la grande vulnerabilità della Juve in questo tipo di situazioni. Nel corso della stagione 2024/25, ormai definitivamente conclusa, la Vecchia Signora ha spesso pagato dazio sulle palle aeree. Un mix di disattenzione e scarsa reattività nell'andare a contrastare gli avversari su questo genere di giocata.Un fondamentale che era tristemente emerso durante la gestione Thiago Motta ma che, a conti fatti, non è stato risolto nemmeno dalla cura Tudor, il quale più volte nel corso dei suoi primi mesi da tecnico bianconero ha ribadito come la squadra bianconera dovesse lavorare per correggere questo marcato difetto. Un lavoro che, evidentemente, non ha ancora dato i suoi frutti.