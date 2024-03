Dieci giorni fa, a, si è tenuto un incontro tra rappresentanti della Juventus e del Bayern Monaco per discutere di possibili operazioni di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, diversi nomi importanti sono stati messi sul tavolo durante la riunione.Tra i giocatori oggetto di discussione ci sono Joshua Zirkzee e Noussair Mazraoui, ma anche Leroy Sané e Leon Goretzka. Questi nomi indicano un interesse reciproco tra i due club e suggeriscono la possibilità di futuri trasferimenti.L'incontro conferma che l'asse tra Juventus e Bayern Monaco è caldo e che potrebbero esserci più di un affare in vista per l'estate. L'interesse manifestato da entrambe le parti suggerisce che potrebbero esserci movimenti significativi sul fronte del mercato, con potenziali trasferimenti che potrebbero influenzare entrambe le squadre. Bisognerà rimanere aggiornati per vedere come si evolveranno le trattative e quali giocatori potrebbero finire per cambiare maglia tra i due club.