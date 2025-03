Juventus, gli stessi goal del Napoli ma 7 punti in meno: dove sta la differenza

La differenza tra Juventus e Napoli

Laha segnato 43 goal, il Napoli 42. Ed entrambe ne hanno subiti 21, prima di questo turno di campionato. Allora perché i bianconeri stanno arrancando nel tentativo di agguantare almeno il quarto posto, mentre gli azzurri sono in piena lotta per lo scudetto, con sette punti in più in classifica?Tuttosport scrive così: "I partenopei hanno saputo portare a casa la vittoria quando la partita richiedeva uno sforzo supplementare, di carattere, senza il quale le vittorie sarebbero diventate inevitabilmente dei pareggi.Ma sarebbe riduttivo pensare che questa forza possa dipendere esclusivamente dal sentire o no discorsi motivazionali particolarmente azzeccati.che per la prima volta iniziavano a sentire il peso di una maglia speciale come quella bianconera".

E ancora: "Nel Napoli, come nell’Inter, spesso e volentieri giocano gli stessi con qualche microcambiamento dettato da situazioni contingenti. Vero, alla Juve gli infortuni hanno inciso eccome sulla possibilità di schierare la formazione tipo, ma anche quando l’infermeria si è svuotata o quasi la musica non è cambiata.Quelli che ti aiutano soprattutto nel momento del bisogno, quando l’avversario cerca i tutto per tutto nel disperato tentativo di rimettersi in carreggiata. Si spiegano anche così tutte quelle situazioni di vantaggio retrocesse poi a pareggi".