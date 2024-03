Secondo quanto riferito da Tuttosport, gli osservatori della Juventus saranno presenti venerdì al Tardini di Parma per l'amichevole tra l'Albania e il Cile. Tutta l'attenzione sarà rivolta verso Mario, classe 2003, terzino sinistro. Mitaj attualmente gioca per la Lokomotiv Mosca, quinta in classifica nel campionato russo. Il club lo ha acquistato per 3 milioni nell'estate del 2022, proveniente dall'Aek Atene. La sua valutazione è aumentata nel frattempo, stimata intorno ai 5/6 milioni di euro, rimanendo in linea con i nuovi parametri della gestione bianconera di Ferrero-Scanavino.Ma non solo, gli osservatori saranno anche interessati a Danylo Sikan, attaccante dello Shakhtar Donetsk.ha segnato quattro gol nelle sei partite disputate con il suo club. Il suo valore è stimato intorno ai 6 milioni di euro e potrebbe rappresentare un investimento interessante per il futuro della Juventus.