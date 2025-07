Juventus, gli obiettivi di mercato per gli esterni

La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata per rinforzare le corsie esterne, in vista della probabile partenza di Timothy Weah e di Alberto Costa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha già individuato alcuni profili interessanti per sostituire i due esterni nel 3-4-2-1 di Igor Tudor.Il nome più intrigante è quello di Dodô, laterale brasiliano della Fiorentina. Il classe 1998 rimane però un profilo gradito per qualità tecniche e spinta offensiva. Tuttavia, non è l’unico in lista: Jonathan Clauss, esperto esterno del Nizza, è un nome che convince Tudor per esperienza e duttilità. Il tecnico croato lo ha già apprezzato ai tempi del Marsiglia.

Opzioni low cost: Widmer e Palestra

La Juventus valuta anche soluzioni a basso costo: Silvan Widmer del Mainz, giocatore solido e affidabile, potrebbe rappresentare una valida alternativa. Attenzione anche a Marco Palestra dell’Atalanta, uno dei giovani più interessanti nel ruolo.La corsa agli esterni è aperta: la Juve vuole scegliere con attenzione i profili giusti per il nuovo corso targato Tudor.