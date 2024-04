Juventus, gli auguri a Rabiot

La, tramite il proprio sito ufficiale, augura buon compleanno ad Adrien, che oggi spegne 29 candeline.Classe 1995, riferimento a centrocampo, uno dei titolari inamovibili di queste ultime stagioni in bianconero: Adrien Rabiot è diventatoall’interno di un gruppo giovane, che vede in lui uno dei giocatori più esperti.Arrivato alla Juventus dopo 7 anni al PSG dopo una lunga trafila nelle giovanili di numerose squadre francesi (e un’esperienza in Inghilterra, al Manchester City), la carriera di Rabiot si sviluppa, dalla stagione 2012-2013, al Paris Saint-Germain, fatta eccezione per un periodo di prestito al Tolosa datato 2013.Dal 2019 arriva invece alla Juventus – protagonista in queste cinque stagioni con la nostra squadra e. Un centrocampista che ha dimostrato più volte di saper trovare la via del gol, di essere decisivo con assist e giocate che saranno fondamentali anche in questo finale di stagione.