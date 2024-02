Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara alla Scala del calcio. L'Inter di Simone Inzaghi affronta a San Siro la Juventus di Massimiliano Allegri. Una gara dal fascino speciale per la lotta Scudetto e non. San Siro tutto esaurito per l'occasione, oltre 75 mila tifosi presenti e tanti vip. Il difensore brasiliano della Juventus Gleisontramite i propri profili social ha suonato la carica verso la gara ai compagni ed ha caricato anche i tifosi. Di seguito il post di Gleison che era stato corteggiato in passato anche dai nerazzurri.