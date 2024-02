Giornata di vigilia in casa Juventus. I bianconeri allenati da Massimilianodomani alle ore 18 saranno ospiti del Verona allo stadio Bentegodi. Chi non sarà della partita è Gleisonche dovrà scontare un turno di squalifica. Stando a quanto riferisce SkySport però il tecnico toscano Massimiliano Allegri avrebbe già deciso come ovviare all'assenza del difensore brasiliano ex Torino. Accanto al capitano Danilo che fa rientro dalla squalifica e a Federico Gatti dovrebbe agire Daniele Rugani. Questo potrebbe essere il terzetto difensivo schierato da Max domani dal primo minuto, ma attenzione alle sorprese.