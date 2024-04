Juventus, Bremer recordman: quanto ha giocato

Quanto ha giocato Bremer rispetto ai compagni di squadra

Bremer: 3.144’

Locatelli: 2.983’

Szczesny: 2.790’

McKennie: 2.706’

Gatti: 2.583’

Come ripetono, spesso e a ragione, i protagonisti:. Insomma, se laprende gol e ha perso la propria solidità difensiva il motivo va ricercato in ogni zona del campo ed è un concorso di colpa tra i centrocampisti che non fanno filtro, gli attaccanti che non tengono palla, la difesa che perde le marcature e gli errori dei singoli.Nella crisi della retroguardia bianconera, però, anche le certezze stano venendo meno. Parliamo di Gleison, colonna di questa stagione, sicuramente uno dei migliori durante tutto l'anno. Ma nelle ultime uscite – controin particolare -, il brasiliano è apparso in difficoltà come mai quest'anno. Non serve andare troppo lontano per trovarne una plausibile motivazione.Gleison Bremer è il calciatore più impiegato in questa stagione, un vero e proprio punto fermo di Massimiliano Allegri . Il brasiliano ha giocato 35 partite fin qui, saltando solo l'Hellas Verona il 17 febbraio per squalifica per somma di ammonizioni e la Salernitana in Coppa Italia – andò in panchina -, il 4 gennaio. Delle 35 presenze tra campionato e Coppa Italia, Bremer ha giocato per 34 volte 90 minuti. Solo contro l'Atalanta, l'1 ottobre, è uscito dal terreno di gioco all'84'.Inoltre, la possibilità che Bremer stia iniziando a sentire la fatica – e come biasimarlo verrebbe da dire -, sembrerebbe confermata dalle voci dei bordocampisti negli ultimi due match. Stando alle telecronache, infatti, durante le ultime due partite, Gleison Bremer ha interloquito con la panchina a causa di alcuni dolori muscolari avvertiti durante i match.Con questi numeri, Gleison Bremer è anche il giocatore con il maggior minutaggio in stagione per la Juventus, fin qui. Di seguito la classifica: