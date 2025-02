Juventus, Giuntoli blinda Thiago Motta: ma fino a quando?

La posizione di Thiago Motta

Fiducia è la parola d’ordine in casa Juventus . Fiducia nel progetto, fiducia nell’allenatore, anche all’indomani della disfatta in Coppa Italia contro l’Empoli. Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni di Cristiano Giuntoli a Sky Sport, un messaggio chiaro per allontanare le voci di un possibile cambio in panchina.Nonostante le critiche e le speculazioni delle ultime ore, Giuntoli ha voluto ribadire con forza che la società continua a sostenere Thiago Motta. Il direttore sportivo bianconero ha messo in chiaro che l’allenatore è confermato e che il progetto tecnico prosegue senza scossoni. Un passaggio importante, che allontana le ombre sul futuro immediato della panchina juventina e fa chiarezza dopo l’ondata di indiscrezioni circolate nelle ore successive all’eliminazione dalla Coppa Italia.

Ma fino a quando durerà questa fiducia? La Juventus ha ancora 12 partite di campionato da disputare e un obiettivo ben preciso da centrare: il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Solo al termine della stagione sarà tempo di bilanci. Si valuterà non solo se la squadra ha raggiunto i suoi traguardi, ma anche come li ha raggiunti.Ad oggi, quindi, la posizione di Thiago Motta appare solida, ma ogni partita sarà un test fondamentale. La società osserverà con attenzione le prestazioni della squadra, consapevole che per rilanciare il progetto tecnico sarà necessario dare risposte convincenti sul campo.