Nuovo ciclo Juventus: i 'pilastri' di Giuntoli

E ora alla Juventus è tutto nelle mani di Cristiano Giuntoli, il dirigente incaricato dallo stesso John Elkann di costruire il futuro, già apprezzato dalla società per essere entrato nel mondo bianconero in punta di piedi, senza voler imporre subito la sua legge e accettando una situazione economica complessa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, prima con Massimiliano Allegri ha provato ad aprire un dialogo, poi si è un po' defilato quando il clima è diventato teso, per evitare di innervosire il tecnico che non gradiva troppo la sua presenza, continuando però ad avere il filo diretto con Maurizio Scanavino. Nell'ultimo periodo, invece, i rapporti con Max più che tesi erano ormai inesistenti.E ora per Giuntoli inizia la fase due alla Juve: prima la scelta dell'allenatore, poi il mercato di comune accordo con il nuovo tecnico per ricominciare a giocare con un modulo più offensivo, 4-3-3 o 4-2-3-1. Un argomento, questo, che il dt aveva provato ad affrontare anche con Allegri, che però era stato tassativo nel voler andare avanti con la difesa a tre. Per completare le sue missioni, inoltre, Giuntoli potrà contare a breve su alcuni dei suoi fedelissimi: in arrivo, infatti, Giuseppe Pompilio, suo vice fin dai tempi di Carpi ora in scadenza a Napoli, e Stefano Stefanelli, in questa stagione ds del Pisa. Verrà poi ampliata e rinforzata l'area scouting e sono previsti cambiamenti pure nel settore giovanile, con l'arrivo di Michele Sbravati che si aggiungerà a Massimiliano Scaglia; verso la conferma Claudio Chiellini.