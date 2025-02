Juventus, Giuntoli e quel precedente con Allegri: cosa c'è dietro alle parole su Thiago Motta

Getty Images

Le parole di Giuntoli e il precedente con Allegri

"Siamo convinti che il progetto sia importante, che stia creando valore, e che in futuro ci darà soddisfazioni.Siamo convinti che il progetto sia corretto, che potesse incontrare difficoltà accentuate dagli infortuni. Siamo consapevoli che la squadra è giusta e darà soddisfazioni". E ancora: "Siamo sempre responsabili di quello che succede e siamo consapevoli, siamo responsabili nei confronti di proprietà e tifosi".Queste le parole pronunciate ieri daai microfoni di Sky, all'indomani della disfatta dellain Coppa Italia che ha nuovamente scatenato la caccia ai colpevoli, con le dita di tutti - o quasi - puntate su Thiago Motta. Thiago Motta sul quale, stando alle dichiarazioni del dt, al momento non sono in corso particolari riflessioni: si andrà (ancora) avanti insieme, ma per quanto? La Juventus, a dodici partite dalla fine del campionato, è rimasta con un (solo) obiettivo da centrare, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Solo al termine della stagione, poi, sarà tempo di bilanci. Si valuterà non solo se la squadra avrà raggiunto i traguardi prefissati, ma anche come li avrà (o meno) raggiunti.

Ecco perché, dunque, le parole di Giuntoli suonano come, inevitabili in questo momento delicato. Non diverse da quelle pronunciate, nel pieno delle difficoltà, la scorsa stagione, come ricorda Tuttosport:A quando risalgono? Al, un anno fa quasi esatto. Tutti sappiamo come è andata a finire poi. Certo, in questo caso sembra esserci in gioco molto di più, se non altro perché il fallimento di Thiago Motta sarebbe anche il fallimento dello stesso Giuntoli, che lo ha scelto investendo quasinelle ultime due sessioni di mercato. Difficile scindere le responsabilità, anche perché c'è una gestione condivisa pure per quanto riguarda certe decisioni sulla squadra. Le parole raccontano qualcosa, insomma, ma non svelano tutto.