Quanto successo durante e nel post finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ha quasi liberato Giuntoli di un peso. Da tempo il rapporto con Allegri era logoro, il licenziamento del tecnico livornese "per comportamenti non compatibili con i valori del club" ha reso più facile un cambio in panchina pianificato da tempo. Questo ciò che riporta calciomercato.com.