Juventus, Giuntoli ha parlato con la squadra: il messaggio verso la Fiorentina

Nell'ultimo mese laè stata scossa da tre sconfitte che hanno lasciato molti strascichi nella squadra e soprattutto nell'ambiente. Quella in Champions contro il PSV, quella ai rigori con l'Empoli in Coppa Italia e poi quella di pochi giorni fa in campionato contro l'Atalanta. Le prime due sono costate l'eliminazione dalle due coppe mentre lo 0-4 conha tolto ogni possibilità di lottare per lo scudetto e rimesso in piena discussione anche la qualificazione alla prossima Champions. Ecco, tre partite comunque differenti e che hanno portato a "conseguenze" diverse. Soprattutto in comee in generale il club abbiano deciso di affrontare la situazione.

Giuntoli ha parlato con la squadra: il messaggio dopo Juventus-Atalanta

Se dopo Juventus-Empoli, oltre alle rumorose parole di Thiago Motta, c'erano state le dichiarazioni pubbliche diil giorno dopo e soprattutto l'intervento della società, che aveva parlato con la squadra, il post tracollo con l'Atalanta è stato gestito in maniera differente. Oltre al consueto confronto tra Motta e la squadra, che però è ovviamente quotidiano e avviene sempre dopo le partite, non ci sono state le parole dei piani alti.. Quale messaggio da parte del dirigente? Nessuna accusa, nessun attacco duro ai giocatori ma parole che hanno l'intento di compattare il gruppo, di unire tutte le parti in gioco per il finale di stagione. Un modo anche per guardare solo al presente, proteggendo, almeno nell'immediato, la posizione di Thiago Motta, al centro di tante voci sul futuro.a. Se questa strada sarà quella giusta lo dirà il campo, già a partire dalla trasferta con la Fiorentina. Dopo Empoli, c'era stato il riscatto in campionato con il Verona, dopo una prestazione molto positiva che sembrava davvero poter essere l'inizio di qualcosa di "nuovo". Una fiammella di entusiasmo che però è durata poco, fino a quando la realtà ha di nuovo presentato il conto.La sensazione, da questo punto di vista, è che si navighi un po' a vista. Si facciano tentativi per capire come si possa dare una mano anche fuori dal campo ad un gruppo che ha mostrato evidentemente dei limiti caratteriali.