La Juventus cambierà pelle per la prossima stagione. Come riferisce lainfatti, l’idea della dirigenza bianconera è quella di costruire una rosa in grado di giocare con l’attuale 3-5-2, ma anche con il 4-3-3/4-2-3-1. Non a caso Giuntoli, oltre a un centrocampista da gol (Koopmeiners dell’Atalanta) e a un difensore mancino (Calafiori del Bologna), è segnalato attivo soprattutto sugli esterni d’attacco. La Signora 2024-25 è pronta a dotarsi di vere e proprio ali per tornare a volare e avvicinare la capolista Inter. Un profilo che alla Continassa seguono è Zhegrova, esterno offensivo del Lille.