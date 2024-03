Teunè l'obiettivo di mercato in casa Juventus. E lo stesso giocatore è pronto a dire addio all'Atalanta, come dichiarato nei giorni scorsi. Ma non solo. Come scrive Tuttosport, le indiscrezioni raccontano che Koopmeiners abbia affidato mandato al proprio agente, Bart Baving, per stringere gli accordi con i dirigenti bianconeri, al punto che l’accordo sull’ingaggio sarebbe già raggiunto per una cifra di 4,5 milioni netti a stagione. Per la Juve, invece, c’è da superare lo scoglio rappresentato dalla richiesta per il cartellino che l’Atalanta valuta non meno di 60 milioni di euro. Cifra che la Juventus cercherà di ammorbidire inserendo contropartite tecniche gradite ai bergamaschi.