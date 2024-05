E alla fine è stato il caos. Alla Juventus la situazione si è fatta più complessa, perché la tensione che si respirava nei rapporti è esplosa, malamente, dopo la finale di Coppa Italia vinta. E ora tutto andrà aggiustato. Allegri contro Giuntoli, soprattutto, ma non solo. Una rottura ormai insanabile, con la Juve che ha scelto già Giuntoli, conferendogli pieni poteri mesi fa e Allegri che si prepara a lasciare il club.E ora in tanti stanno riprendendo una confidenza che l'allora neoarrivato ds fece qualche tempo fa al collega Fabiani della Lazio, che ne aveva poi parlato coi media: "A Torino parlavo con Cristiano Giuntoli, che reputo uno dei migliori dirigenti e mi ha detto: ‘Angelo, io non lo so se ce la faccio in due anni, in tre anni a rimettere a posto le cose'.