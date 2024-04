Juventus, le idee per la fascia: Felipe Anderson e Greenwood

In vista del ritorno in Champions League e del Mondiale per club, il club ragiona e il piano di Giuntoli è chiaro: inserire 2/3 esterni offensivi alla rosa per dare alternative. Come fare? Tra la trattativa per il rinnovo ponte di Chiesa e le valutazioni su Koopmeiners, si studiano i profili giusti. E alcuni nomi ci sono già.Come scrive Calciomercato.com, nonostante i rumours degli ultimi giorni, il Milan non sta lavorando per Felipe Anderson. L’esterno brasiliano, in scadenza di contratto con la Lazio, ha delle ricche offerte dall’Arabia ma preferirebbe restare in Italia. Ecco perché la Juventus sta viaggiando spedita sull’obiettivo, la strada è abbastanza libera da ostacoli. I contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore sono costanti alla ricerca di un accordo economico non poi così lontano. Ma non solo. Anche Greenwood é un talento sul quale la Juventus ora sembra voler fare sul serio dopo gli abboccamenti degli anni scorsi. In prestito al Getafe è tornato a brillare - gol (8) e assist (5) - e in estate tornerà al Manchester United ma solo di passaggio. Poi sarà ceduto a titolo definitivo e può diventare un’occasione in saldo considerando che ha solo un altro anno di contratto con il club inglese.