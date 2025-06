Sky - Giuntoli aveva bloccato David: il retroscena

un' ora fa



Uno dei nomi per l'attacco della Juventus è Jonathan David. Il canadese del Lille lascerà il club rossoblù dopo la scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno. Su di lui resta vivo l'interesse dei bianconeri, che si erano mossi già tempo fa con la vecchia dirigenza.



Come raccontato da Sky Sport, infatti, Cristiano Giuntoli aveva già bloccato Jonathan David prima della sua separazione con la Juve.



Dall'arrivo di Damien Comolli, c'è stato un primo contatto con l'entourage del giocatore, durante il quale non si è parlato di cifre, ma di disponibilità ad accettare. La risposta dell'attaccante è stata positiva, quindi potrebbero esserci nuovi dialoghi con il suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione.