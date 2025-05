Juventus, Giuntoli e Chiellini insieme alla finale di Coppa Italia

La Juventus del futuro?



Allo Stadio Olimpico di Roma è in corso la finale di Coppa Italia tra, una sfida ancora ferma sullo 0-0 che promette emozioni nel secondo tempo. Ma a catturare l’attenzione delle telecamere, al di là del campo, è stata una presenza significativa sugli spalti: fianco a fianco, Cristianoe Giorgio, due figure chiave per il presente e – forse – il futuro della Juventus

I dirigenti bianconeri si trovano a Roma da alcuni giorni per impegni istituzionali e hanno approfittato dell’occasione per assistere alla finale dal vivo. L’immagine di Giuntoli e Chiellini seduti insieme non è passata inosservata e alimenta le riflessioni sul futuro assetto societario del club bianconero.

Nella giornata di ieri, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino ha confermato la piena fiducia in Cristiano Giuntoli, ribadendo la sua centralità nel progetto sportivo. Parallelamente, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Chiellini sarebbe vicino a un ritorno operativo nella Juventus, questa volta con un ruolo nell’area sportiva. Dopo l’esperienza nel marketing e nelle relazioni sportive, per l’ex capitano si profila un passaggio diretto nella gestione tecnica.L’immagine all’Olimpico, dunque, potrebbe essere il simbolo di una Juventus che guarda avanti, cercando di costruire un futuro solido con figure di esperienza, competenza e forte identità bianconera.