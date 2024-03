Juventus, nuovo regista? Interessa Zubimendi



Ruolo e caratteristiche

Zubimendi-Juve, i dettagli

L'obiettivo numero uno dellaper la prossima stagione è ricostruire un centrocampo che sia all'altezza, con il giusto mix di qualità e quantità. Un colpo, o forse due, a seconda anche di cosa succederà con Adrien Rabiot, in scadenza di contratto. Nel frattempo, Cristiano Giuntoli ha già stilato una lista di profili per ridisegnare il reparto.In cima alla lista c'è Teun Koopmeiners, che la Juventus sfiderà domani all'Allianz Stadium. Tra gli obiettivi anche Martincentrocampista della Real Sociedad nel mirino di diversi top club tra cui il Milan. Un nome accostato ai bianconeri già a gennaio, quando la Juventus si è mossa per rinforzare il centrocampo, senza però concretizzare l'operazione. Koopmeiners e Zubimendi non sono alternativi, riferisce la Gazzetta dello Sport, anzi.Il centrocampista spagnolo è un regista, bravo a dettare i tempi e i ritmi. La Juventus sta pensando quindi di cambiare quaclosa anche in regia, dove oggi fa affidamento a Manuel Locatelli. Zubimendi ha 25 anni ed è quindi nel pieno della carriera. In stagione ha segnato 4 gol e fornito un assist ed è stato visionato dal vivo dalla Juventus, che sempre nella Real Sociedad, segue anche il compagno, stesso reparto ma ruolo differente.Zubimendi ha rinnovato il contratto che lo lega al club spagnolo fino al 2027 ed ha una clausola piuttosto elevata di 60 milioni di euro. Prezzo alto ma a facilitare un'eventuale trattativa c'è l'ingaggio del giocatore, che guadagna 3 milioni di euro ed è in linea quindi con i nuovi parametri della Juve.l'incertezza sul futuro di Rabiot e qualche giovane che potrebbe partire come Miretti, alla Continassa si preparano ad investimenti importanti a centrocampo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.