Juventus, Giuntoli a DAZN: 'Andiamo avanti per la nostra strada. Poi la risposta su Thiago Motta

Juventus, le parole di Giuntoli sulla contestazione e Thiago Motta

Ili, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Verona: "Momento negativo? Ci vuole sempre grande equilibrio, la prestazione con l'Empoli è stata inaccettabile però è anche vero che veniamo da quattro vittorie in campionato, abbiamo subito infortuni per mancanza di rotazione, un calendario infernale, ma non è corretto attaccarsi agli alibi, dobbiamo guardare al futuro, ci sono 12 partite di campionato, vogliamo continuare la striscia positiva e centrare l'obiettivo della Champions League.

"Quando cambi tanto è ovvio che qualcuno riesce a esprimere tutto il potenziale, qualcuno meno ma sono certo che sono ragazzi di valore che in passato hanno espresso un grande valore nel club di appartenenza, c'è qualcuno che ha un periodo di adattamento più corto, qualcuno più lungo. Noi siamo convinti di essere sulla strada giusta, abbiamo abbassato il monte ingaggi, l'età media dei ragazzi. Noi in questo siamo molto coerenti e andiamo avanti per la nostra strada convinti di essere nella strada giusta"."Sempre convinti di Thiago Motta? Si, sempre"."Siamo dispiaciuti come loro, arrabbiati come loro, delusi come loro, i tifosi sono liberi di esprimersi e vanno sempre rispettati. Noi in campo dobbiamo cercare di ricreare quell'entusiasmo che ci ha accompagnato per tante partite".