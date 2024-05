Il Giudice Sportivo della lega Serie A si è espresso oggi in seguito alla gara tra Roma e Juventus. Nel corso della gara dello Stadio Olimpico chi era stato ammonito è l'esterno bianconero Timothy Weah, si trattava però della quinta sanzione stagionale quindi scatta in automatico un turno di squalifica per il giocatore della Juventus che salterà la gara di domenica alle 18 contro la Salernitana. Questo il comunicato del giudice sportivo:Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).