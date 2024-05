Juventus-Monza: la Coppa Italia allo Stadium per la festa

Per l'ultima partita casalinga della stagione, laha in serbo un gesto speciale per omaggiare il suo fedele pubblico bianconero. Durante questa occasione significativa, la squadra bianconera intende condividere con i suoi tifosi un momento di celebrazione e gratitudine.In particolare,, il prestigioso trofeo recentemente conquistato a Roma contro l'Atalanta. Questa vittoria ha rappresentato non solo un trionfo sportivo, ma anche un momento di grande gioia per i tifosi, poiché ha interrotto un digiuno trofei che durava da due anni.La presenza della Coppa Italia sul campo durante il giro di campo sarà un simbolo tangibile del successo della squadra e della sua gratitudine verso i suoi sostenitori. Inoltre, questo trofeo verrà poi aggiunto al già ricco palmares della Juventus, dove sarà esposto per l'ammirazione di tutti presso il JMuseum.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.