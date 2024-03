Uno in grado di indurre la FIGC a riaprire quel tanto discusso processo del 2006, sulla scorta di quanto emerso a posteriori di quella calda estate?Perché non è vero , come sostiene tutta la letteratura filo-interista, che ovunque si sia presentata finora(e che saràsul campo, ndr) abbia solo incassato sconfitteRisposta che è stata confermata questa settimana anche ai legali dell'ex ad bianconero Antonio, radiato proprio con le sentenze di Calciopoli, che si è permesso di chiedere al TAR del Lazio se le decisioni sportive fossero inappellabile - come stabilito dalla legge Melandri - anche se in contrasto con quelle dell'Unione Europea.Pure stavolta la risposta non è stata nè un SI e neanche un NO, e nemmeno un FORSE, ma che Giraudo doveva rivolgersi altrove per "difetto di giurisidizione". Praticamente. Ma era la risposta che sicuramente gli avvocati Rosboch e Dupont (quello del caso Bosman, e che di recente ha vinto la causa pure per la SuperLega) si aspettavano di ricevere.. E quindi l'urticante telenovela di Calciopoli che tanto infastidisce gli interisti avrà ancora un'appendice, e sarà quella decisiva. Perchè stavolta un tribunale super partes, e non italiano , emetterà una sentenza. Cosa che in Italia nessuna giurisdizione si è sentita di fare in 18 anni.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.