LA "NUOVA" JUVENTUS, L'EVIDENTE "EFFETTO GIUNTOLI"



JUVENTUS, LA NUOVA POLITICA SOCIETARIA

Szczesny; Bremer, Rugani, Alex Sandro; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Iling-Junior; Vlahovic, Chiesa,I più giovani erano Samuel Iling Junior e Fabio Miretti, entrambi classe 2003. Ecco quindi che la "nuova Juventus" prende forma. Non è più la Juventus degli esperti, di Cristiano Ronaldo, di Giorgio Chiellini, di Leonardo Bonucci.Questo è proprio il riassunto della nuova linea societaria, dall'arrivo di Cristiano Giuntoli. L'obiettivo è(nonostante la discutibile gestione di Nonge contro i partenopei), perchè solo sbagliando c'è la possibilità di crescere. La volontà è certamente quella di creare una rosa che possa maturare in fretta e diventare ancora più competitiva. L'ultimo precedente di una formazione titolare più giovane della Juventus risale proprio ad una gara contro il Napoli. Si tratta, come riferisce Opta, della gara del, quasi 27 anni fa. In quel caso l'undici titolare era composto da: Peruzzi, Birindelli, Ferrara, Pessotto, Iuliano, Conte, Deschamps, Zidane, Tacchinardi, Inzaghi, Del Piero. Età media? 25 anni e 339 giorni, leggermente più bassa di quella di domenica. Certo è che leggendo i nomi in campo di quella Juventus si può solo che ben sperare per il futuro.È noto che Cristianosia molto abile nello scovare talenti dal mercato esotico, in particolare giovani. Come ampiamente visto quando era direttore sportivo del Napoli.