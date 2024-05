Juventus, Di Lorenzo piace: la posizione del Napoli

Giovanni rappresenta una ghiotta occasione di mercato per la Juventus. Il giocatore come raccontato nella giornata di ieri dal suo agente vuole lasciare i partenopei, non sentendo la fiducia del club che vorrebbe dopo un lungo cammino insieme coronato dalla fascia da capitano. Invece la dirigenza del Napoli gli ha detto che non sarebbe considerato incedibile. Quindi la volontà sarebbe quella di andare verso la separazione.La Juventus è pronta a provare l'affondo a Di Lorenzo, sarebbe anche ideale alla corte di Thiago Motta e nel suo gioco incentrato sui terzini. Si aspetta di capire cosa proporrà al giocatore la nuova guida del Napoli, ma la Vecchia Signora è alla finestra. Il prezzo fissato da patron De Laurentiis è ddi euro. Volontà bianconera sarebbe quella di abbassarlo.