Dal sito ufficiale della Juve., la nostra rubrica settimanale che si sofferma sulle prestazioni dei calciatori dellain prestito in Italia e in Europa, si sofferma in questo episodio sui ragazzi impegnati in stagione inche hanno concluso la loro stagione regolare a eccezion fatta di Facundo Gonzalez e Marco Olivieri impegnati ai playoff.Una salvezza conquistata in anticipo, e playoff sfiorati per pochi punti, per Tommaso, grande protagonista della stagione del. L’esterno classe 2002 ha collezionato con la maglia della squadra toscana 31 presenze alle quali ha aggiunto anche 3 gol e 3 assist. Stesso discorso per Daoudaed Emanueletra le fila del: per il centrocampista del 1999 19 presenze stagionali, 26 invece per l’attaccante classe 2001 con 4 gol e 1 assist. Titolare anche nell’ultima gara Alessandro Pio(2002) con la maglia del, con il quale ha collezionato un totale di 24 presenze stagionali. Dopo la prima parte di stagione a Bari, Gianlucaha invece concluso l’anno a: per l’esterno mancino classe 1999 sono 22 (7 con il club pugliese) le apparizioni con 3 reti e un assist nella seconda parte con la squadra calabrese.Si è conclusa con un gol, il secondo dell’annata con anche due assist messi a referto, la stagione di Alessandro, già da qualche settimana ufficialmente retrocesso in Serie C. 33 presenze per il centrocampista classe 2002 in una stagione molto formativa in Lombardia. 31 invece le presenze di Mattiacon la maglia dellacondite da 5 reti, l’ultima delle quali una settimana fa nella sconfitta di Venezia che ha sancito la retrocessione in Serie C del club lombardo.Non è terminata invece la stagione pere la sua. Il difensore classe 2003 infatti, titolare nella vittoria blucerchiata dell’ultima giornata, sarà impegnato venerdì nel quarto di finale dei playoff sul campo del Palermo per proseguire il cammino alla ricerca della promozione in Serie A. Non è finita neanche la stagione di Marco(20 presenze e 1 gol) che, col, entrerà in gioco direttamente dalle semifinali playoff con un possibile incrocio, dal sapore bianconero, proprio con Facundo Gonzalez.