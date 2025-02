Juventus, 'giovani d'oro': in Champions solo il PSG fa meglio

Getty Images

La formazione titolare schierata ieri sera contro il PSV Eindhoven è stata la più giovane di sempre per lain una fase a eliminazione diretta della: un'età media bassissima per la squadra bianconera --, che però non ha impedito a Thiago Motta di avere la meglio su una formazione certamente più esperta.A testimoniarlo anche l'esempio di, nato il 16 gennaio 2004, che ha segnato il goal decisivo all'82' dopo essere subentrato a inizio secondo tempo. In questo senso, tra l'altro, la Juventus è (quasi) da record: in questa Champions League, infatti, solamente ilconta più giocatori (tre) nati dal 2004 in avanti con almeno una rete all'attivo. I bianconeri, oltre al belga, hanno anchea quota due.